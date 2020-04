Il numero 10 dell'Atalanta esibisce un nuovo look su Instagram: rasato a zero. Fotomontaggio o realtà? Nel dubbio, tanti colleghi commentano. Dalle risate di Pjanic e Pastore all'incredulità di Correa e Nainggolan fino alla battuta di Borriello: "Ora puoi andare di spizzata come Migliaccio". Gollini invece non ha dubbi: "Si vede che è un fotomontaggio" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Con i barbieri chiusi per decreto fino all'1 giugno, il taglio di capelli resta un problema per milioni di italiani e residenti in Italia. Tra le tante soluzioni fai da te, c'è quella del Papu Gomez, che su Instagram ha esibito il suo nuovo look: capelli rasati a zero e un messaggio per i follower. "Tanti mi hanno criticato i capelli che ho deciso di dare un taglio". Parole accompagnate da una risata, che ricorda le battute scambiate sul tema con sua moglie e Fabio Cannavaro in rete qualche giorno prima e alimenta dubbi: più di qualcuno infatti ipotizza che l’immagine sia frutto di una parrucca pelata o sia stata ritoccata con qualche app, come nel caso di Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta e compagno di squadra del Papu: "Si vede che è un fotomontaggio".

I commenti al post di Gomez