Felice e sorridente, accanto al regalo fatto dai propri figli per la Festa della Mamma (che in Portogallo, a differenza dell'Italia, si festeggia la prima domenica di maggio). Dolores Aveiro, la madre di Cristiano Ronaldo, torna a farsi vedere in pubblico attraverso i social dopo l’ictus che l’aveva colpita lo scorso marzo. Il giocatore della Juventus era tornato a Madeira proprio per essere vicino alla madre, che su Instagram ha postato uno scatto in cui posa accanto ad una macchina di lusso con tanto di fiocco e un mazzo di fiori in mano. "Grata ai miei figli per i regali che ho ricevuto. Felice festa a tutte le mamme" ha scritto Dolores.

CR7, auguri doppi

Sul proprio profilo Instagram, Cristiano Ronaldo ha fatto dei doppi auguri per la Festa della Mamma: nel primo scatto è con la madre, nel secondo invece in un momento di intimità con Georgina Rodriguez. "Auguri alle mie due donne speciali" è la frase che accompagna le foto.