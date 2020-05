"Ciao Sinisa, che piacere rivederti amico mio!". Così Sergio Conceição ha dato il benvenuto a Mihajlovic in una diretta sui canali ufficiali del Porto. I due hanno giocato insieme con la maglia della Lazio, vincendo in Italia e in Europa: "Non hai neanche un capello bianco!", scherza Sinisa con l'ex compagno: "Mi sono preparato bene per questa intervista", la risposta. Due amici prima di tutto: "Ho rifiutato tante richieste per partecipare a queste dirette - ha spiegato Mihajlovic - ma quando mi hai chiamato tu ho subito detto di sì". Conceição in panchina è un duro, ma non ce la fa a non commuoversi: "Mi emoziono per la tua forza, la tua voglia, per la persona che sei. Non me ne frega niente di quello che hai conquistato e di quello che conquisterai in futuro. Io avevo 22 anni quando ci siamo conosciuti e ti voglio un bene dell'anima. Ti auguro tutto il bene del mondo, così come lo auguro ai miei figli. Parlare con te ora è una delle cose più belle che mi siano successe negli ultimi due o tre anni. La vita continua a metterti davanti ostacoli pericolosi, ma tu li superi sempre". Sinisa ascolta e ricambia. Poi torna al passato insieme: "Tu e Figo siete state le migliori ali destre con cui abbia giocato", svela.

La partita contro la Roma

La diretta prosegue fra risate e battute: "Sono venuto a vederti all'Olimpico, quando hai perso con la Roma", ricorda Mihajlovic, che si riferisce all'andata degli ottavi di finale della scorsa Champions League, quando Zaniolo stese i portoghesi con una doppietta: "Ma ti mancavano un sacco di giocatori - continua il serbo - ti guardavo in panchina, eri tutto tranquillo ma in realtà avevi il fuoco dentro". Annuisce Conceição, che poi puntualizza: "Al ritorno ci siamo rifatti". Il Porto infatti vinse 3-1 e passò il turno grazie al rigore decisivo segnato da Telles al 117': "Ma se avessi avuto te sul dischetto, avrei avuto meno paura", scherza il portoghese, puntualmente corretto da Mihajlovic: "Nella mia carriera ho sbagliato più rigori che punizioni!". Il serbo parla dalla sua casa di Roma: "In due mesi sono uscito solo una volta, cioè per comprarmi i sigari", racconta. Nel 2018 aveva firmato con lo Sporting Lisbona, ma l'avventura terminò ancora prima di iniziare a causa della decisione del nuovo presidente del club: "Non vedevo l'ora di sfotterti in conferenza", scherza: "Vedrai che ci sarà modo!", lo rassicura Sergio. Due amici prima che ex compagni.