Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 14^ giornata

guida tv

Oggi, lunedì 8 dicembre, si scende in campo per la 14^ giornata di Serie A. Chiude la giornata di campionato, alle 20.45, Torino-Milan su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del lunedì di campionato

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

La 14^ giornata di campionato si conclude lunedì 8 dicembre, con tre appuntamenti, alle 15.00 Pisa-Parma, alle 18.00 Udinese-Genoa e alle 20.45, Torino-Milan, su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Massimo Gobbi; inviati Paolo Aghemo e Peppe Di Stefano.

Serie A, la programmazione di oggi

Lunedì 8 dicembre

  • ore 15.00: Pisa-Parma su DAZN 1
  • ore 18.00: Udinese-Genoa su DAZN 1
  • dalle 20.00 e dalle 22.45: L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Riccardo Montolivo e Gianfranco Teotino
  • alle 20.45: TORINO-MILAN su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Massimo Gobbi; inviati Paolo Aghemo e Peppe Di Stefano

