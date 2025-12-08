Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 14^ giornataguida tv
Oggi, lunedì 8 dicembre, si scende in campo per la 14^ giornata di Serie A. Chiude la giornata di campionato, alle 20.45, Torino-Milan su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del lunedì di campionato
La 14^ giornata di campionato si conclude lunedì 8 dicembre, con tre appuntamenti, alle 15.00 Pisa-Parma, alle 18.00 Udinese-Genoa e alle 20.45, Torino-Milan, su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Massimo Gobbi; inviati Paolo Aghemo e Peppe Di Stefano.
Serie A, la programmazione di oggi
Lunedì 8 dicembre
- ore 15.00: Pisa-Parma su DAZN 1
- ore 18.00: Udinese-Genoa su DAZN 1
- dalle 20.00 e dalle 22.45: L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Riccardo Montolivo e Gianfranco Teotino
- alle 20.45: TORINO-MILAN su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Massimo Gobbi; inviati Paolo Aghemo e Peppe Di Stefano