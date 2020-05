Superga, commemorazione senza tifosi e giocatori

Un 4 maggio così non si era mai visto. Per la prima volta in 71 anni nessun pellegrinaggio a Superga di tifosi e sportivi per rendere omaggio al Grande Torino, a causa delle norme per la tutela della salute. L’anomalia riguarda anche il meteo: il sole è pieno, quando, di solito, il cielo ricorda quello del piovoso pomeriggio del 4 maggio 1949 con la nebbia a circondare la Basilica e il colle.

Forti emozioni quando in tarda mattinata Don Robella guida il raccoglimento davanti alla lapide, ai cui piedi c’è la corona di fiori depositata dal presidente Cairo, insieme al dg Comi e al direttore operativo Barile. Al loro fianco, i rappresentanti dei famigliari delle vittime: Gigi Gabetto con il figlio Guglielmo, che porta il nome del nonno centravanti; Franco Ossola e Susanna Erbstein, la figlia del condottiero del Grande Torino.