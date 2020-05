Conte scende in campo, a breve incontro col calcio

Cresce l'attesa per la riunione, previsto per giovedì 7 maggio, tra la Federcalcio e il Comitato Tecnico Scientifico per trovare un accordo sul protocollo medico. Ma nei prossimi giorni ci sarà un altro incontro, forse ancora più importante, che molto probabilmente manifesta la volontà della politica di arrivare a una soluzione per far ripartire, in sicurezza, la Serie A CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Sono cominciati un conto alla rovescia e un Conte alla rovescia. Lancette che corrono veloci, verso due incontri studiati per tentare di far ripartire il calcio. Di uno già si sapeva, è imminente, e infatti nelle prossime ore – dalle 15.30 alle 16.30 - la Federcalcio si riunirà con il Comitato Tecnico Scientifico del Governo, per trovare un accordo sul protocollo medico. Un’ora per dissipare i dubbi ed, eventualmente, iniziare poi a pensare al 18 maggio come data di ripresa degli allenamenti di squadra. L’altro, è una novità: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, infatti, ha preallertato il numero 1 della Federcalcio, Gravina, e il presidente della Lega di serie A, Dal Pino, per una riunione che si terrà a breve. Segnale inequivocabile: il premier ha deciso di prendere in mano il dossier calcio, seguendo in prima persona la vicenda.