Appena arrivati, i giocatori saranno sottoposti alla misurazione della temperatura, andranno in stanza per cambiarsi e scenderanno in campo per la seduta individuale. La stanza singola, di fatto, sostituisce lo spogliatoio. I calciatori saranno divisi su più campi e al termine dell’allenamento faranno ritorno nelle loro stanze, per farsi la doccia prima di lasciare il centro sportivo