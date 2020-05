La Fiorentina ha riaperto il Centro sportivo Davide Astori per le visite di idoneità e per gli allenamenti individuali facoltativi, tutto questo malgrado i sei nuovi casi di positività (tre calciatori e altrettanti componenti dello staff tecnico-sanitario) riscontrati dopo i test e i tamponi effettuati mercoledì e giovedì. Dodici i giocatori (e un altro gruppo è atteso sabato) che a scaglioni si sono presentati da questa mattina alla struttura sanificata di nuovo qualche giorno fa: Pulgar, Terzic, Benassi, Badelj, Castrovilli, Chiesa, Milenkovic, Dalbert, Duncan, Igor, Pezzella e Vlahovic, quest'ultimi due guariti un mese fa dal contagio accusato a inizio marzo. "Il tampone ha dato esito negativo, sto bene e rispetto le regole stando ancora a casa - ha dichiarato il giovane attaccante serbo a Rai 2 - non so se ripartirà il campionato, la salute viene avanti a tutto. Di sicuro non solo per me ma per tutti coloro che hanno contratto il virus non sarà facile tornare in forma. Comunque mi sto allenando per farmi trovare pronto se tutto ricomincerà questo è il nostro lavoro".