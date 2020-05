Segnali positivi verso il 18 maggio, il sottosegretario alla Salute Zampa ha parlato di "fiducia nella ripresa del calcio". Serve l'ok definitivo del ministro Speranza, atteso per l'inizio della prossima settimana. Intanto si è riunito il tavolo permanente della Federazione: il ritiro delle squadre durerà due settimane e non tre. Mentre nel prossimo Consiglio Federale si voterà il sì alle cinque sostituzioni e il no al blocco delle retrocessioni in qualsiasi campionato

CORONAVIRUS, LE NEWS IN DIRETTA