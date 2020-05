Torino, al Filadelfia si lavora a gruppi da tre

Il Torino si allena al Filadelfia: squadra divisa in gruppi da tre, ricambio ogni ora e mezza sotto lo sguardo di Longo. Presenta anche la società, in attesa dell'arrivo del direttore sportivo Vagnati

Anche il Torino, come tante squadre di Serie A, ha ripreso gli allenamenti. Al Filadelfia, come negli altri centri sportivi d'Italia, si lavora individualmente, nel rispetto delle distanze di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie previste. L'allenamento del sabato si è svolto su due campi e ha visto impegnati sei calciatori in contemporanea, tre per ogni campo. Ogni ora e mezza era previsto il cambio di gruppo. Presenti anche l'allenatore Moreno Longo, con il suo vice Migliaccio e un preparatore atletico. Primo giorno d'allenamento per il centrocampista Rincon, che ha lavorato al Filadelfia dopo aver svolto visite mediche e test.

In arrivo Vagnati, Bava riflette sul futuro

Al Filadelfia era presente anche la società, nonostante i tanti cambiamenti in vista nell'assetto dirigenziale. Al campo, per la ripresa degli allenamenti, c'erano il direttore generale Antonio Comi e il direttore operativo Alberto Barile. Si attende, invece, l'arrivo del nuovo direttore sportivo che sarà Davide Vagnati. Quest'ultimo si è da poco liberato dal contratto con la Spal e da Ferrara porterà anche alcuni suoi collaboratori. Non c'era l'attuale direttore sportivo Bava, che sta ancora riflettendo sulla proposta di Cairo di tornare a occuparsi del settore giovanile. Il dirigente ha ancora due anni di contratto con il club granata, ma non è scontato che rimanga a Torino.