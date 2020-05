Simone Inzaghi sa bene che in caso di ripartenza le ultime 12 giornate di Serie A si giocheranno in un calendario ricco di impegni: "Ripartire è difficile, come fare un altro ritiro - spiega l'allenatore della Lazio - giocheremo una volta ogni tre giorni. Se il campionato non si fosse fermato, avremmo giocato una partita a settimana. Cambierà tutto". Come è cambiato il metodo di lavoro sul campo: "Adesso ci stiamo allenando a gruppi ben distanti e definiti, stiamo cercando di aumentare leggermente i carichi di lavoro per farci trovare pronti quando avremo il via libera per gli allenamenti di gruppo. Con le partite ravvicinate, bisognerà evitare gli infortuni e il recupero diventerà più faticoso. Sarà dura, lo sappiamo ".

"Scudetto 2000, la mia festa e la delusione di Pippo"

In attesa di tornare in campo, non resta che sfogliare l'album dei ricordi di quel 14 maggio 2000: "Il mio primo pensiero va al momento in cui è finita la partita con la Reggina e abbiamo cominciato a seguire quella del Curi - è il ricordo di Simone Inzaghi - mi vengono in mente tutte le emozioni passate nell’aspettare che finisse quella della Juve a Perugia". Dove stava giocando suo fratello Pippo. "Quando ci siamo sentiti? La sera, lo chiamai io. Era giù, molto deluso, ma il calcio è così. Pippo lo aveva vinto due anni prima, segnò anche una tripletta nella partita scudetto con il Bologna. Lo chiamai quando avevamo appena lasciato lo stadio, eravamo in pullman tra l’Olimpico e il Circo Massimo. I miei genitori, invece, li avevo sentiti quando ero ancora dentro lo spogliatoio. Sapevano già alle 14:30 che uno dei due avrebbe vinto, ma non so quanto fossero sereni. Per uno di noi due sarebbe stata una bella mazzata".