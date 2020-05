Dybala, arrivo con la gomma a terra. VIDEO

Piccolo contrattempo per l'attaccante argentino della Juventus, che questa mattina si è presentato al centro sportivo della Continassa per gli allenamenti individuali con la ruota posteriore sinistra della sua Jeep a terra. Inconveniente immediatamente risolto, con lo staff bianconero che ha subito riparato il guasto. Oggi tra l'altro era il giorno in cui le macchine dei giocatori della Juve vengono prelevate e portate a lavare (ed eventualmente a riparare), per poi essere riconsegnate ai calciatori