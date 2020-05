Nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi in cui ha illustrato il nuovo decreto sulle riaperture, il premier Conte ha toccato anche il tema della ripartenza del calcio. "Serie A? Servono delle garanzie affinché si possa riprendere in massima sicurezza, ma non ci sono ancora. Spero che tali condizioni si realizzino il prima possibile". Poi conferma: "Dal 18 maggio via libera agli allenamenti di squadra"

