L'ex numero 10 della Juventus è stato ricoverato all'ospedale di Los Angeles dopo una colica renale: "Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3 millimetri possa fare così male!", il suo messaggio su Instagram

Un bel po’ di paura e davvero tanto dolore. "Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3 millimetri possa fare così male", ha scritto Alessandro Del Piero su Instagram dal lettino dell’ospedale di Los Angeles, città dove vive ormai da anni. L’ex numero 10 della Juventus è stato ricoverato per delle coliche renali: spavento e un forte dolore per Del Piero, che però ha voluto tranquillizzare tutti sul suo stato di salute postando alcune foto sul suo profilo Instagram con tanto di mascherina. Diversi i messaggi di vicinanza ricevuti da Del Piero, tra questi anche quello della Juventus che ha augurato al suo ex calciatore gli auguri di pronta guarigione.