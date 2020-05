Conte scende in campo. Antonio finalmente sui terreni della Pinetina con i suoi giocatori. Vicino, per motivarli, osservarli, scrutarli. Dopo il lockdown vissuto a Milano con la famiglia, dopo la prima settimana di allenamenti vista da lontano per via del tampone non eseguito, eccolo finalmente nel suo posto. Al primo giro di tamponi, in numero limitato, Conte con altruismo aveva preferito fare fare il test ai suoi collaboratori che erano fondamentali per il lavoro, soprattutto fisico, durante le sedute individuali. Al secondo giro di venerdi scorso invece l'Inter ha sottoposto tutti all'esame, poi risultato negativo. Per cui tutti in campo. Con Conte in prima fila. Certo gli allenamenti non sono ancora quelli collettivi ma averlo vicino è comunque già un'altra cosa. Per il resto i giocatori si mischiano nei due gruppi di lavoro con due costanti.

Un anno in più con Lautaro

Si fatica molto, e Lautaro e Lukaku sono sempre insieme. La coppia da 39 gol complessivi in stagione non si deve separare mai. Almeno per il momento ma Conte spererebbe anche per il futuro. L'allenatore è convinto che a Lautaro faccia bene un altro anno a Milano giocando con continuità. Se così peró non sarà, Conte chiederà investimenti all'azienda che vadano di pari passo con gli obiettivi. Si punta alla vittoria? Servono giocatori pronti con esperienza e mentalità. Cavani, Mertens o giù di lì. In ogni caso poi quello che fa la differenza, con campioni o giovani promettenti, è sempre il lavoro alla Pinetina. E in attesa dei veri allenamenti, l'Inter ha ritrovato in campo il vero Conte.