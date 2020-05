Seconda settimana di allenamenti, due novità nel centro sportivo di Castelvolturno. La prima: i test sierologici che un'equipe medica ha effettuato su tutti i giocatori della rosa. Dopo 4 tamponi, tutti negativi, un altro esame per mantenere al massimo i livelli di sicurezza e controllo.

La seconda novità riguarda invece il lavoro sul campo. Turni di allenamento ridotti da tre a due, con giocatori divisi su tre campi. Una decisione presa, sempre nel rispetto del protocollo, per cominciare a lavorare anche sulla forza. A campo aperto e mantenendo sempre le distanze ma con l'intenzione di diversificare il lavoro svolto nella prima settimana dove Gattuso aveva logicamente privilegiato l'aspetto aerobico, la parte atletica. Che non sarà trascurata, ovvio, ma integrata con esercizi volti a preparare al meglio i giocatori quando arriverà il via libera agli allenamenti collettivi, seguendo però le linee del nuovo protocollo presentato al Cts. Un passaggio fondamentale per farsi trovare pronti a metà giugno.