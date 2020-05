Anche Gonzalo Higuain e Adrien Rabiot si sono allenati quest’oggi alla Continassa. È questa la notizia principale del venerdì bianconero, con i due giocatori che sono tornati sui campi del centro sportivo torinese e dunque a disposizione di Maurizio Sarri. I test diagnostici ai quali la rosa della Juventus si è sottoposta nella giornata di giovedì hanno dato esito negativo per tutti, test eseguiti anche da Higuain e Rabiot che hanno così – seguendo delle procedute assolutamente consentite – potuto evitare il lungo periodo di isolamento. Buone notizie dunque per Maurizio Sarri che, a partire da adesso, ha a disposizione tutti i 23 giocatori che potranno allenarsi seguendo le regole del nuovo protocollo: anche questo venerdì i calciatori bianconeri si sono allenati in gruppi sempre più numerosi, in attesa di arrivare gradualmente agli allenamenti di squadra e alle partitelle, con Sarri che potrà così presto tornare a lavorare sull’aspetto tattico con la sua rosa. Tra i calciatori che si sono allenati c’è anche Miralem Pjanic, uno dei tanti calciatori bianconeri con il futuro in bilico: tra le pretendenti al bosniaco c’è anche il Barcellona, con la Juve però che per privarsi del suo centrocampista vuole in cambio brasiliano Arthur.