Aspettando di capire quando ripartirà il calciomercato, si infittiscono i rumors sull'asse Juventus-Barcellona. Pjanic l'oggetto del desiderio, con i principali media spagnoli che nelle ultime ore hanno riportato una nuova indiscrezione: i due club avrebbero infatti trovato un accordo di base per il passaggio del bosniaco e di Mattia De Sciglio in blaugrana, mentre alla Juve andrebbe Nelson Semedo, difensore portoghese classe '93.

Come stanno le cose: la chiave resta Arthur

Le informazioni ottenute dalla squadra mercato Sky andrebbero però in un'altra direzione: ogni eventuale operazione Pjanic continua ad essere legata solo e soltanto ad Arthur Melo come contropartita tecnica. Il brasiliano classe '96, in scadenza con il Barça nel 2024, tuttavia non ha ancora dato segnali di apertura al trasferimento a Torino.