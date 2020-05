Per Sarri altri due rientri: Khedira e Matuidi hanno completato il periodo di isolamento. In diciotto allo Juventus Training Center, e presto il ritorno dei tre brasiliani. Intanto proseguono gli allenamenti di gruppo ma con distanziamento, per le sedute collettive si va verso lunedì 25 maggio

Sono diciotto. Presto ventuno. Sarri ritrova altri due giocatori allo Juventus Training Center, si tratta di Sami Khedira e Blaise Matuidi (colpito dal virus a metà marzo ma senza sintomi, e poi guarito), rispettivamente tornati da Germania e Francia: entrambi hanno infatti finito l'isolamento obbligatorio dopo il rientro dall'estero. Si sono dunque allenati anche loro al centro sportivo bianconero, sempre in gruppo ma con distanziamento tra i calciatori. Il lavoro si è svolto nella mattinata. Venerdì per Sarri ci saranno altri tre rientri, si tratta di Danilo, Alex Sandro e Douglas Costa, i brasiliani, che alzeranno il numero del gruppo a ventuno unità. Per quanto riguarda invece gli allenamenti collettivi si va verso lunedì 25 maggio come data di inizio, salvo cambi di programma. Per il momento si procederà dunque, anche nei prossimi giorni, con le sedute con distanziamento.