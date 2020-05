Che sia in campo con il pallone tra i piedi o davanti alla console con un joystick in mano, per Zlatan Ibrahimovic cambia poco, l’obiettivo dello svedese è sempre lo stesso: vincere. Motivazioni altissime e gusto della competizione che lo hanno portato a "specializzarsi" anche a Fortnite. L’attaccante del Milan è un grande appassionato del famosissimo videogioco, divenuto ormai il suo passatempo preferito lontano dal campo. E anche alla Play i risultati ottenuti sono davvero super come si nota dalla storia su Instragram – condivisa proprio da Ibra - dove celebra un successo ottenuto a Fortnite ("#1 Victory Royale") con tanto di tag a tre suoi compagni di squadra, Biglia, Theo Hernadez e Samu Castillejo. La sfida è lanciata, ma per il momento ha già un vincitore…