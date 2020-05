Sarri dovrà far ruotare il gruppo nella sua totalità. In un calendario che, in caso di ripartenza, si prevede fittissimo, sarà fondamentale la gestione di quei giocatori a rischio infortunio

In attesa delle decisioni sulla ripresa della Serie A la Juventus prosegue con gli allenamenti completi. Sarri già da qualche giorno ha tutta la rosa a disposizione e gradualmente aumenta intensità e lavoro col pallone. L'attenzione è rivolta al gruppo ma anche ai singoli casi che hanno bisogno di un lavoro specifico in base alla condizione e alla struttura fisica.

Il rientro di Chiellini

Chiellini ad esempio svolge anche un lavoro personalizzato. Lui che da settembre a oggi ha giocato solo pochi minuti contro il Brescia e poco più di un tempo contro la Spal dopo il lungo stop a causa del grave infortunio al ginocchio. L'articolazione è perfettamente guarita già da diversi mesi ma è chiaro che dopo un periodo così lungo i rischi di problemi muscolari ci sono, alla luce di quello che sarà un finale di stagione fittissimo e per chi come lui spesso, in passato, ha avuto lesioni al polpaccio.

La gestione Khedira e Douglas Costa

Discorso simile vale per Khedira e Douglas Costa. Il tedesco non gioca da novembre, poi l'intervento al ginocchio. E lo stesso Khedira spesso durante le sue stagioni juventine è stato costretto a stop a più riprese per problemi muscolari cosi come il brasiliano, che in una recente intervista ha anche rivelato di aver pensato al ritiro perché non riesce a spiegarsi il perché delle continue ricadute. Un mental coach sta provando ad aiutarlo a ritrovare fiducia e serenità. Sarri sa bene che sarà fondamentale avere la possibilità di ruotare la rosa nella sua totalità. Perché in Serie A nessuno ha come lui a disposizione, di fatto, due squadre competitive. Un vantaggio prezioso che non può essere sprecato.