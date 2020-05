1/14

L'esordio-bis di Ibrahimovic con il Milan è arrivato in occasione della sfida casalinga contro la Samp del 6 gennaio, valida per la 18^ giornata: lo svedese è entrato nella ripresa e ha giocato 35 minuti, senza riuscire a smuovere il punteggio dallo 0-0 finale. Avendo giocato meno di metà match, questa gara non è stata tenuta in considerazione nella media punti e gol del Milan con o senza di lui

Ibrahimovic: è lesione al soleo del polpaccio