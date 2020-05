Dopo tre settimane di lavoro individuale, la Lazio è tornata a svolgere allenamenti di gruppo. Un altro passo verso la normalità per la squadra di Simone Inzaghi, che ha una gran voglia di tornare in campo e riprendere la corsa scudetto. I biancocelesti, dopo una straordinaria cavalcata, sono al secondo posto a -1 dalla Juventus e vogliono farsi trovare pronti per le ultime 12 giornate che assegneranno il titolo. La voglia, come detto, c'è e si vede a Formello: squadra unita, grinta da vendere. E qualche lamentela quando, a fine allenamento, Inzaghi fischia la fine della partitella in famiglia senza concedere il gol che assegnerebbe la vittoria. Desiderio di campo, di competizione e di successo.

Leiva in gruppo, fisioterapia per Strakosha

In gruppo si vede anche Lucas Leiva, rientrato dopo l'operazione subita ad aprile al ginocchio destro. Nei giorni scorsi il brasiliano si era sottoposto a una visita di controllo in Paideia e ha avuto il via libera per allenarsi con i compagni. Restano per il momento fuori Proto, Lukaku e Lulic, quest'ultimo ancora in Svizzera per recuperare dal problema alla caviglia: "Spero di rientrare in un mese", le sue parole. Strakosha, invece, ha fatto solo fisioterapia per un problema al metatarsi, mentre Vavro è rimasto fuori per un infortunio muscolare.