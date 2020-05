Il difensore del Milan ha postato una foto sui social in cui si nota il cambio di colore dei capelli in un insolito biondo platino. I commenti degli utenti si dividono, ma tra i favorevoli c’è Sarabia del PSG

In attesa che si possa tornare in campo, Theo Hernandez ha voluto sperimentare un nuovo taglio. Il difensore del Milan ha postato su Instagram una foto in cui ha cambiato colore di capelli, passando a un biondo platino. “Yes or not? #newlook” ha chiesto nella didascalia, cercando il parere del popolo dei social che si è diviso nei pareri. Tra coloro che si sono espressi positivamente c’è anche Pablo Sarabia, centrocampista del Paris Saint-Germain.

L’ottima annata di Theo Hernandez

Nonostante i problemi fisici avuti all’inizio della stagione, Theo Hernandez è stato una costante nell’annata discontinua del Milan. Pur ricoprendo il ruolo di esterno basso, il francese è riuscito ad andare a segno 5 volte in 22 presenze in campionato. Segno che il francese è uno dei punti fermi da cui ripartire per il futuro.