Il centrocampista ivoriano si è allenato da solo a Milanello dopo il doppio tampone negativo e gli undici giorni di quarantena. In mattinata ha sostenuto le visite mediche alla clinica La Madonnina, poi si è recato al centro sportivo

Si rivede anche Franck Kessié a Milanello. Il centrocampista rossonero, tre mesi dopo, torna ad allenarsi al centro sportivo del club, dopo aver trascorso gli ultimi 11 giorni in quarantena. L’esito negativo dei due tamponi a cui si è sottoposto gli ha permesso di evitare il periodo completo di isolamento di 14 giorni e di uscire 72 ore prima dei 14 giorni previsti dalle normative del governo. In mattinata il giocatore ha sostenuto le visite mediche alla clinica "La Madonnina" di Milano, mentre nel pomeriggio ha raggiunto Milanello dove si è allenato da solo.

Controllo degli ispettori federali

Intorno alle 13:45 c'è stato un controllo della Procura Federale a Milanello, com'è accaduto in altri centri sportivi, per verificare che il protocollo FIGC venga rispettato. Gli ispettori sono stati accolti dal medico sociale e dal team manager e sono stati controllati gli spogliatoi, i locali e gli alloggi del centro. Non erano presenti i calciatori, che si erano allenati al mattino.