Due ispettori della Procura Federale si sono recati verso le 13.45 a Milanello per effettuare un controllo ordinario al Centro sportivo del Milan riguardo le norme anti coronavirus. L'obiettivo è stato quello di verificare che a Milanello, così come in altri centri sportivi, vengano osservate le norme fissate sul protocollo dall'accordo firmato tra Governo, FIGC e Lega Calcio. I due ispettori sono stati accolti da Andrea Romeo (Team Manager) e Stefano Mazzoni (medico sociale), mentre non era presente la squadra, visto che era stato svolto allenamento mattutino. Gli uomini della Procura hanno controllato club house, stanze, bar, la zona ristorante, gli alloggi dei giocatori, spogliatoi e aree comuni. L'unico calciatore presente a Milanello era Frank Kessie, che dopo due tamponi consecutivi negativi, l'ultimo di poche ore fa, ha potuto saltare gli ultimi tre giorni di quarantena e dopo 11 giorni di reclusione in casa, è tornato ad allenarsi individualmente a Milanello dopo aver sostenuto le visite mediche.