CR7 sfida Pinsoglio: che gol in allenamento! VIDEO

"Ricercando la perfezione per sentirsi più forte", firmato Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, sta lavorando in maniera sempre più intensa in vista della ripresa della stagione che vedrà la squadra di Sarri impegnata inizialmente in semifinale di Coppa Italia contro il Milan (1-1 l’andata a San Siro). Al termine dell’allenamento odierno, infatti, l’attaccante della Juventus si è fermato sui campi della Continassa in compagnia di Carlo Pinsoglio – terzo portiere bianconero – per allenarsi sulle conclusioni in porta. Il video, pubblicato successivamente su Instagram, riprende alcune prodezze del portoghese: un tiro a giro di destro che colpisce il palo ed entra in rete, poi un diagonale imparabile e altri tiri che non hanno lasciato scampo al compagno di squadra. Gol super e tanto lavoro alla "ricerca della perfezione", Cristiano Ronaldo si prepara al ritorno in campo.