Come riparte l'Inter di Conte: le news da Appiano

Sedute intense e carichi di lavoro importanti: la nuova preparazione di Conte per arrivare alla ripresa al top della forma. L'allenatore insiste anche dal punto di vista psicologico, ma nell'ambiente c'è disappunto per i tanti impegni ravvicinati

Il ritorno in campo si avvicina, testa già proiettata ai primi impegni dopo una sosta lunga tre mesi. Tra Coppa Italia, campionato ed Europa League: Antonio Conte a lavoro con la sua Inter per un ricchissimo finale di stagione. L'intenso calendario previsto sin da subito, costringe i nerazzurri a un programma d'allenamento specifico per arrivare al top della forma ai prossimi impegni. L'Inter sta facendo una specie di nuova preparazione fisica, come avviene in estate, con carichi di lavoro molto importanti e con sedute molto intense. Il 'metodo Conte' per partire forte, per affrontare nel migliore dei modi l'immediato tour de force che attende i nerazzurri tra Coppa Italia e campionato. Alcuni calciatori si stanno gestendo, qualcuno ha invece riportato degli acciacchi, ma l'obiettivo è quello di portare tutti al top della condizione alla ripresa e c'è quindi bisogno anche di preservare la condizioni di tutti i giocatori.

Preoccupazione per gli impegni ravvicinati

Anche dal punto di vista psicologico l'allenatore sta spingendo molto: Conte insiste affinché i suoi giocatori lavorino con intensità. Ma nell'ambiente c'è un po' di disappunto per tutti questi impegni ravvicinati. Tra l'altro la prima partita sarà la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli al San Paolo, in cui l'Inter dovrà rimontare lo 0-1 subito a San Siro nella sfida d'andata. Ciò porterà i nerazzurri a uno sforzo fisico ulteriore, essendo la squadra di Conte costretta a vincere e a rimontare per ottenere la qualificazione alla finalissima che si giocherà dopo pochi giorni.