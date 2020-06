"Black Power". Tatuate sopra l'occhio destro di Mario Balotelli quelle cheper la storia non sono solo due parole. Sono uno slogan, un movimento politico, il manifesto socio-culturale di un'epoca. Black Power era il titolo del libro scritto nel 1967 da Stokely Carmichael, leader dello Student Nonviolent Coordinating Commitee e poi guida del Black Panther Party. Black Power è la lotta per la "liberazione" dei neri americani: non solo attraverso i principi della non violenza e dell’integrazione, promossi da Martin Luthher King, ma rivendicando e difendendo (se serve, anche con la violenza) l'orgoglio per le proprie origini, storia e cultura. Quella scritta Mario Balotelli se l'era fatta incidere lo scorso 22 maggio, ma è il post fatto dal suo studio di tatuaggi a farla tornare tremendamente d'attualità: la foto del nuovo tatuaggio di Mario con sotto la scritta "I can't breathe", le ultime parole di George Floyd prima di morire, diventate poi slogan delle attuali proteste dei neri negli Stati Uniti.