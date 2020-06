Duarte si ferma ancora: fuori almeno 3-4 settimane

Appena cinque partite in questa sua prima stagione al Milan, l'ultima giocata il 10 novembre contro la Juventus. Duarte è stato poi costretto a un lungo stop a causa di un infortunio alla caviglia, prima della sospensione per il coronavirus che gli aveva permesso di tornare in gruppo in vista dell'ultima parte del campionato. Il difensore brasiliano, però, si è fermato nuovamente per un problema al flessore. I prossimi giorni saranno decisivi per determinare l'entità di quest'infortunio muscolare, con Duarte che sarà sottoposto a esami strumentali. Secondo una prima previsione, il classe 1996 dovrà stare fermo 3 o 4 settimane.

Attesa per Ibra

Non solo Duarte, anche Zlatan Ibrahimovic è fermo ai box e attende di essere sottoposto a nuovi esami per monitorare lo stato del suo infortunio. L'attaccante si è fermato lo scorso 25 maggio a causa di un problema muscolare al polpaccio, riportando una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Ibra è poi tornato in Svezia ma è atteso a Milano già nella mattinata di mercoledì 3 giugno e dovrebbe essere subito sottoposto a nuovi controlli.