Il brasiliano della Juve protagonista insieme al pilota della Ferrari Leclerc di una partita online a Call of Duty. Curioso suggerimento durante la sfida: "Non giochiamo a c... di cane! Ce lo dice sempre Sarri ogni volta che facciamo pressing"

Una partita a "Call of Duty" che si è presto trasformata in un vero e proprio show tra joystick… calcio e Formula 1. I protagonisti della sfida online – andata in onda in diretta su 'Twitch' – sono stati infatti Douglas Costa, esterno offensivo brasiliano della Juventus, e Charles Leclerc, pilota della Ferrari, entrambi grandissimi appassionati del celebre videogioco. E proprio durante una fase di gioco, il calciatore bianconero ha ammesso di usare spesso l’espressione colorita "a c... di cane", termine che ha imparato dal suo allenatoe. "Lo dice sempre Sarri: 'Ragazzi, non andate lì a c... di cane quando andiamo a pressare". Risate immancabili, con Leclerc che a sua volta ha ammesso che lui stesso ha utilizzato la frase durante la trasmissione 'EPCC – E poi c’è Cattelan': "Niente ricette di carbonata a ca..o di cane", espressione resa celebre da René Ferretti, personaggio della famosa serie tv Boris.