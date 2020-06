La Juventus torna a calcare il prato dello Stadium, 89 giorni dopo il successo con l'Inter: in serata è in programma una partitella di allenamento, utile per riprendere confidenza con il terreno di gioco. Higuain, dopo il risentimento muscolare accusato giovedì, ha bisogno di riposo e solo nei prossimi giorni si capirà se potrà essere a disposizione per il ritorno di Coppa Italia con il Milan CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

A 89 giorni di distanza dal successo con l'Inter, la Juventus torna a calcare il prato dell'Allianz Stadium. I bianconeri di Maurizio Sarri sosterranno in serata una partitella di allenamento non allo Juventus Training Center, ma allo Stadium. Un modo per riprendere confidenza con il terreno di gioco in vista del ritorno alle competizioni ufficiali, con il ritorno di Coppa Italia con il Milan fissato esattamente tra sette giorni (12 giugno) e la Serie A nella settimana successiva. Dopo le sedute individuali e quelle di gruppo, ecco che Cristiano Ronaldo e compagni calcheranno di nuovo il prato dello Stadium, per verificarne le condizioni ma anche per testare la temperatura delle serate torinesi. Si giocherà con squadre miste (compreso anche qualche giocatore dell'Under 23) e ovviamente a porte chiuse, secondo i rigidi criteri di sicurezza applicati.