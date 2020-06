Risentimento muscolare alla coscia destra per Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino della Juventus è stato costretto a interrompere questa mattina l'allenamento prima del termine per un fastidio muscolare. A comunicare le condizioni del centravanti è stata la società bianconera, con un comunicato ufficiale successivo agli accertamenti medici svolti al JMedical: "Nel corso della seduta di allenamento odierna, Gonzalo Higuain ha accusato un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra - si legge - gli esami eseguiti hanno escluso lesioni". Le condizioni del Pipita, 8 reti e altrettanti assist in stagione con la maglia della Juve in 34 presenze ufficiali, "verranno monitorate nei prossimi giorni" si legge nella nota. Ultimo straniero della rosa bianconera a ritornare a Torino per la ripresa degli allenamenti dopo essere stato in Argentina accanto alla mamma malata, Higuain è il primo giocatore del gruppo allenato da Maurizio Sarri a fermarsi per un problema dopo il ritorno in campo post lockdown.