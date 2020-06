Una partita a padel tra amici, qualche ora trascorsa nel segno della spensieratezza, tra sorrisi, battute e divertimento. Un piccolo passo verso un ritorno alle abitudini di un tempo sconvolte negli ultimi mesi dall’emergenza sanitaria, ma soprattutto la testimonianza di una condizione fisica sempre migliore per Sinisa Mihajlovic. Come si vede nella foto pubblicata su Instagram dalla moglie, l’allenatore del Bologna ha approfittato della domenica trascorsa a Roma per tornare a giocare a padel – uno dei suoi sport preferiti – insieme ad alcuni suoi amici, quasi tutti volti noti dello sport e dello spettacolo: da Dario Marcolin (amico fraterno e suo ex vice allenatore) all’ex Lazio Cristian Ledesma, fino a Paolo Bonolis e all’amico Fabio. Una domenica diversa per Mihajlovic che già da lunedì però tornerà a pensare esclusivamente al calcio, al suo Bologna e a una stagione nuovamente ai nastri di partenza.