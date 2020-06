Zaniolo si opera la naso, poi 2 o 3 giorni di stop

Il giocatore della Roma sarà sottoposto a un altro piccolo intervento al setto nasale: mercoledì l'operazione, dopo sarà costretto a restare fermo per due o tre giorni. Era già programmato da tempo. A metà della prossima settimana il rientro in gruppo

Nicolò Zaniolo era in procinto di rientrare in gruppo dopo il lungo stop per la rottura del crociato e il successivo recupero prima della chiusura della stagione, favorito anche dalla lunga sospensione per il coronavirus. Il centrocampista della Roma, però, dovrà aspettare ancora un po' prima di ricominciare ad allenarsi con i suoi compagni di squadra. Zaniolo, infatti, sarà presto sottoposto a un altro piccolo intervento, questa volta al setto nasale.

Si tratta di un'operazione già prevista da tempo per risolvere l'ipertrofia dei turbinati e migliorare nella respirazione. L'intervento è in programma nella giornata di mercoledì 10 giugno, successivamente il giocatore classe 1999 sarà costretto a restare fermo per due o tre giorni. Soltanto a metà della prossima settimana, quindi tra una decina di giorni, potrà ritornare definitivamente ad allenarsi in gruppo.