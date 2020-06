Campo Aperto, in LIVE streaming alle 18.30

Appuntamento dalle 18.30 alle 19 con Campo Aperto su Sky Sport24 e anche in live streaming su SkySport.it. Tutti gli aggiornamenti dai ritiri della Serie A in vista della ripartenza di campionato e Coppa Italia. Collegamenti con gli inviati, le principali notizie della giornata e, in esclusiva, le parole di Maurizio Sarri

Nuovo appuntamento da non perdere su Sky Sport 24 con Campo Aperto- La Ripartenza. Dalle 18.30 alle 19 sul canale 200 di Sky e anche in live streaming su SkySport.it.

Spazio a tutte le ultime news sulle squadre di Serie A con tutti gli aggiornamenti dai ritiri in vista della ripartenza del campionato. Collegamenti con i ritiri di Juventus, Inter, Roma e Lazio. Si parlerà anche di società per il Milan ed il Napoli nella giornata in cui Ivan Gazidis e Aurelio De Laurentiis hanno fatto visita alla squadra.

Infine, le parole di Maurizio Sarri che ha parlato in esclusiva a Sky Sport24 in vista del ritorno in campo, in Coppa Italia prima, ed in campionato, il 22 giugno, quando la Juventus sarà impegnata a Bologna (diretta dalle 21.45 su Sky).