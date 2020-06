La Lega ha ufficializzato il nuovo calendario della Serie A fino alla 35^ giornata. Si riparte nel weekend del 20-21 giugno con i recuperi della 25^ giornata. Da lunedì 22 si torna subito in campo con gli anticipi della 27^ giornata. Si giocherà in tre orari diversi: 17.15, 19.30 e 21.45. Juve-Lazio sarà il Monday Night del 20 luglio

Dai recuperi della 25^ giornata alla 38^ in poco più di quaranta giorni. Dopo lo stop per l'emergenza coronavirus, la Serie A si prepara al ritorno in campo. Nei giorni scorsi la Lega aveva ufficializzato la ripartenza con Torino-Parma, Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo e Inter-Samp, cioè le quattro partite che non si erano giocate a febbraio per i primi focolai dell'epidemia. Ora ha comunicato il calendario completo fino al 23 luglio (cioè alla 35^ giornata). Date e orari degli ultimi 3 turni verranno definiti più avanti. Tre i nuovi orari di gioco: 17.15, 19.30 e 21.45.