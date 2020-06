Campo Aperto in LIVE streaming alle 18.30

Appuntamento dalle 18.30 alle 19 con Campo Aperto su Sky Sport24 e anche in live streaming su SkySport.it. Tutti gli aggiornamenti dai ritiri della Serie A e le ultime su Juventus-Milan di Coppa Italia. Si parlerà inoltre di motori alla luce del nuovo calendario della MotoGP

Nuovo appuntamento da non perdere oggi su Sky Sport 24 con Campo Aperto-La Ripartenza. Dalle 18.30 alle 19 e anche in live streaming su SkySport.it, vi racconteremo le ultime news sulle squadre di Serie A con tutti gli aggiornamenti dai ritiri in vista della ripresa del campionato, il 20 e 21 giugno con i recuperi della 25^ giornata (tutte le partite live su Sky).

Collegamenti con gli inviati, le principali notizie della giornata e inoltre tutte le ultimissime alla vigilia di Juventus-Milan di Coppa Italia.



Riparte il calcio, ma anche i motori: svelato oggi il nuovo calendario della MotoGP, rivisto ed accorciato post Coronavirus. Un focus per approfondire le ultime notizie sul Mondiale 2020 che partirà il prossimo 19 luglio da Jerez de la Frontera (live su Sky Sport MotoGP).