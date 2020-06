Di nuovo calcio, finalmente. Prima un ricco antipasto con la Coppa Italia, poi la lunga volata finale della Serie A. Per un'estate ricca di appuntamenti sia per i protagonisti che scenderanno in campo che per i tanti appassionati che seguiranno il calcio italiano in tv. Tra questi ci sarà anche Luciano Spalletti, che in questa stagione è rimasto a guardare dopo i due anni vissuti all'Inter. Dalla 'Scala del calcio' di San Siro a... quella di casa sua: l'allenatore toscano ha presentato sui social una particolare installazione presente nel suo giardino. Una serie di scale che s'intrecciano tra gli alberi, arricchite dalle maglie di tanti campioni della nostra Serie A. "Il calcio è il cuore del mondo e per noi che lo amiamo il suo battito è bello anche da casa... Io lo vedrò dalla mia SCALA DEL CALCIO", le parole con cui Spalletti ha accompagnato la foto pubblicata su Instagram.

Le maglie presenti. Manca quella di Totti...

Un modo per celebrare anche il ritorno del calcio, che ripartirà con le semifinali di Coppa Italia. Presenti nell'installazione le maglie del suo ultimo club, l'Inter, con la 10 di Lautaro Martinez, la 37 di Milan Skriniar e la 77 di Marcelo Brozovic. In passato, però, Spalletti ha legato il suo nome alla Roma, presente con Dzeko e De Rossi. Ma non con Totti, la cui esclusione non è passata inosservata. Tra le altre maglie si riconoscono quella di Maldini, Baggio, Quagliarella, Koulibaly e Cristiano Ronaldo.