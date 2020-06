Il regalo di compleanno più bello l’ha ricevuto sabato sera, Kostas Manolas, quando ha potuto festeggiare da lontano l’accesso in finale di Coppa Italia del suo Napoli. Il giorno dopo la sfida con l’Inter, la squadra si è ritrovata a Castel Volturno e il greco, che compie 29 anni oggi, ha sostenuto la seduta di allenamento insieme ai compagni. Il difensore aveva riportato un problema muscolare esattamente un mese fa durante una delle sessioni facoltative svolte al centro sportivo. Ora proverà il recupero in extremis per essere almeno disponibile per la finale con la Juventus di mercoledì prossimo.

Le ultime da Castel Volturno

Dopo la partita con l'Inter e la conquista della finale di Coppa Italia, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al centro sportivo. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio ieri sono stati impegnati in lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa hanno svolto riscaldamento su circuito e successivamente esercitazioni di passaggi. Di seguito seduta tecnico tattica e chiusura con partitina a campo ridotto.