Svestire i panni del "Sergente" per indossare quelli ancora più impegnativi del supereroe. "Anche se la possibilità fosse minima, abbiamo il dovere nei confronti del mondo di provarci. E lo faremo, a qualunque costo". Sergej Milinkovic-Savic carica la Lazio in vista della ripresa del campionato e lo fa con un video pubblicato sul suo profilo Instagram dove sono raccolte alcune delle immagini più significative della stagione biancoceleste accompagnate da alcune celebri frasi di End Game, l’ultimo capitolo della sega degli Avengers. "Sono arrivati nuovi ordini dall’alto. Abbiamo il dovere di provarci. A QUALUNQUE COSTO!", la didascalia scelta dal calciatore della Lazio. Il centrocampista serbo lancia così la sfida scudetto alla Juventus in vista della ripartenza del campionato: con la ripresa della Serie A (il 20 giugno) entrerà nel vivo anche la sfida tricolore che vede al momento i bianconeri primi a quota 63 punti, uno in più rispetto alla Lazio. Che proverà fino all’ultimo il sorpasso. Ordini del "Sergente" Milinkovic-Savic.