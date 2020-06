Lazio-Inzaghi, in arrivo il rinnovo

Vale per tutti. Più si avvicina l’ora X, più salgono tensione e un pizzico di agitazione. È fisiologico, curiosità mista ad ansia. Non serve neanche essere esperti in psicologia per comprendere lo stato d’animo di Inzaghi in questi giorni. Perché le inevitabili incognite dopo uno stop di quasi 4 mesi, un unicum, sono talmente tante che solo all’atto pratico si potranno avere risposte.

Trasferte no stress e allenamenti di notte

La differenza è che lo stop per la sua Lazio è arrivato proprio sul più bello, 21 risultati utili consecutivi e la sensazione di avere l’inerzia della stagione in pugno. Ora non dovrà ripartire da capo certo, ma trovare nuove vie. Da qui i pensieri dell’allenatore che oscillano tra certezze, qualche dubbio e cura maniacale dei dettagli. Come gli allenamenti in notturna e l’organizzazione delle trasferte no stress: due notti fuori quando si giocherà alle 21.45.

Scelte e rinnovo

Di sicuro spera di avere qualche contrattempo legato agli acciacchi in meno e qualche progresso sul piano fisico e di tenuta. Perché la condizione generale della squadra è buona ma non ancora al top. Da qui al 24 serve di più. C’è chi è già in forma campionato, vedi Luis Alberto tra i migliori nei test, e chi ancora deve crescere. Leiva è tornato ad allenarsi con il gruppo, sarà disponibile per Bergamo ma non è scontato che parta dall’inizio. Tante valutazioni ancora da fare sulla via della ripresa. Anche per alleggerire il proprio allenatore la società vorrebbe stringere i tempi per chiudere il suo rinnovo. Un atto formale, la permanenza è scontata, ma che avrebbe una grossa valenza simbolica ed emotiva. Una rassicurazione in più, anzi un pensiero in meno.