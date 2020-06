Il presidente del Napoli accende la finale di Coppa Italia con la Juventus in programma mercoledì sera, attraverso l'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "Sarri l'avevo voluto io, ma mi tradì. Se ne andò via da Napoli con una scusa volgare, quella dei soldi"

Duro attacco di Aurelio De Laurentiis a Maurizio Sarri, attraverso le pagine del Corriere dello Sport: "Mi fece incazzare con la scusa volgare dei soldi, mi costrinse a cambiare, e aveva ancora due anni di contratto. Ricordo che a febbraio mi invitò a pranzo in Toscana, a due passi da casa sua, organizzò la moglie, parlammo di tante cose ma non accennò a chiusure, a separazioni, mi portò fino al giorno che precedette l'ultima partita creando disturbo e incertezza alla società", rivela il presidente del Napoli. E poi ancora: "Lo avevo voluto io, quando lo scelsi tappezzarono la città di striscioni contro di me e lui se ne andò con la scusa più banale, quella dei soldi".