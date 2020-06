L'attaccante argentino svela ai microfoni di Sky Sport come ha trascorso i giorni in quarantena: "E' stata una possibilità per continuare a imparare: ho studiato la fase offensiva dell'Atletico Madrid, per cercare di riportarla in campo con il mio Cagliari"

La quarantena come nuova possibilità, per imparare e migliorarsi con i mezzi che si hanno a disposizione. Se gli allenamenti fisici non erano possibili a causa della reclusione forzata imposta dal Coronavirus, Giovanni Simeone ha avuto tutto il tempo per crescere sul piano teorico. A confessarlo è lo stesso attaccante del Cagliari ai microfoni di Sky Sport. Lezioni video che hanno avuto un maestro davvero speciale: il Cholo, Diego Pablo Simeone: "Ho cercato di vedere molte mie partite e le ho confrontate con gli allenamenti che fa mio papà. Nonostante tutto si sia fermato, ho cercato di imparare qualcosa in questo periodo di stop, qualcosa che si poteva fare anche dentro casa. Mi è venuto in mente di guardare gli allenamenti dell'Atletico, cercando di studiare la loro fase offensiva e riportarla poi nel mio Cagliari. E' stato un modo per crescere anche durante la quarantena". Qualcosa di davvero particolare, che Simeone non è solito fare. Non gli era infatti mai successo di passare del tempo ad analizzare i metodi di allenamento di suo papà Diego: "E' la prima volta, non mi era mai capitato di chiedere cose che riguardano l'Atletico Madrid. Spesso perchè non c'entrano nulla con quello che noi facciamo a Cagliari, ma ho pensato che questo potesse essere il momento giusto. Se un giorno mi capitasse di essere allenato da mio papà, almeno adesso so tutto (ride ndr)". Il Cagliari di Simeone (e Walter Zenga, che esordirà sulla panchina rossoblù) è pronto a rientrare in campo, sabato 20 giugno alle ore 21.45 sul campo del Verona. E chissà che le nuove conoscenze portate da questa quarantena, non possano aiutare i sardi a tornare a quella vittoria che manca da 11 partite.