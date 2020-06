Una stagione sportiva pronta a ripartire, poi – una volta archiviata l’annata calcistica 2019/2020 – spazio al calciomercato. La FIGC, in un lungo comunicato, ha ufficializzato le date del calciomercato per la stagione 2020/2021 che si svolgerà in due finestre: dal 1° settembre al 5 ottobre 2020 (ore 20) e dal 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20); per le cessioni di contratto all’estero, si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione. I trasferimenti dei giocatori saranno effettivi con l'inizio della nuova stagione sportiva 2020/2021. La Figc, inoltre, ha ufficializzato anche le date per siglare gli accordi preliminari e per esercitare le opzioni di riscatto e di controriscatto.

Accordi preliminari

È consentito alle società e ai calciatori di stipulare e depositare presso la piattaforma telematica federale accordi preliminari da lunedì 1° giugno 2020 e fino a lunedì 31 agosto 2020. In deroga a quanto previsto nella stagione 2019/2020, saranno consentiti in questo periodo accordi tra società appartenenti allo stesso campionato e/o girone. I contratti preliminari che saranno depositati dopo il 31 agosto non saranno ritenuti validi. Bisogna sottolineare come - per salvaguardare l'integrità dei campionati, linea guida questa fornita dalla FIFA - i trasferimenti dei calciatori saranno realmente effettivi a partire dal 1° settembre, giorno di riapertura ufficiale del calciomercato che coincide con l'inizio della nuova stagione sportiva.

Riscatti e controriscatti

Sono state regolamentate anche modalità e date per poter esercitare i diritti di riscatto e controriscatto. La possibilità di effetturare i diritti di riscatto previsti nei trasferimenti temporanei relativi alla stagione sportiva 2019/2020 tra società professionistiche e dilettantistiche deve essere effettuata:

da mercoledì 17 giugno a venerdì 19 giugno 2020.

L’esercizio dei diritti di riscatto previsti nei trasferimenti temporanei stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2020/2021 può essere effettuato:

da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00).

Tra società professionistiche: l'esercizio dei diritti di riscatto e controriscatto previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (dove non sia previsto il diritto di controriscatto) relativi alla stagione sportiva 2019/2020 e nelle cessioni di contratto biennali relative alla stagione sportiva 2018/2019 deve essere effettuato:

da mercoledì 17 giugno a venerdì 19 giugno 2020 o da lunedì 17 agosto a mercoledì 19 agosto 2020, per le opzioni per le quali sia previsto il diritto di controriscatto.

da lunedì 17 agosto a mercoledì 19 agosto 2020, per le opzioni per le quali sia previsto il diritto di controriscatto.

da giovedì 20 agosto a sabato 22 agosto 2020, per il controriscatto.

I diritti di riscatto previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2019/2020 (ove non sia previsto il diritto di controopzione) possono altresì essere esercitati:

da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2019/2020 (dove non sia previsto il diritto di controriscatto) e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2020/2021 (dove non sia previsto il diritto di controriscatto), possono inoltre essere esercitati:

da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00).

Svincolati

I calciatori professionisti che si sono svincolati entro il 31 agosto 2020 potranno essere tesserati da un nuovo club: