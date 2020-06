Equilibrio ed efficacia. Il mix perfetto delle grandi squadre deve tornare ad essere il mantra dell’Inter. Serviranno i gol davanti di chi si è fermato o comunque ha rallentato molto come Lukaku e Lautaro Martinez evitando dietro di incassare piu di un gol a partita come è successo in questo 2020. C’è ancora il recupero con la Samp e qualcosa potrebbe cambiare ma al momento l’Inter ha la seconda migliore difesa del campionato pur avendo quasi sempre incassato reti nel 2020.

Troppi gol subiti

10 gol nelle ultime 8 partite di campionato a cui aggiungere i 2 gol subiti nella doppia sfida di Coppa Italia con il Napoli. Solo con l’Udinese nel mese di febbraio la squadra riusci a tenere la porta inviolata. E se in 36 partite è andata in vantaggio 27 volte spesso con Lautaro Martinez - il bomber della prima mezz’ora - in un terzo di queste gare alla fine la vittoria non è arrivata e spesso ci sono stati recupero o sorpassi degli avversari che hanno frenato un corsa che poteva essere ancora piu entusiasmante nella lotta al vertice della classifica.

Cercasi 'Lautaku'

Lautaro spesso le partite le ha indirizzate e Lukaku chiuse ma quando entrambi hanno frenato questo è diventato molto piu difficile. Lautaro cerca il gol dalla fine di gennaio, Lukaku da quel derby con il Milan datato 9 febbraio. Entrambi si apprezzano, entrambi per motivi diversi hanno bisogno di riaccendersi e per cercare la partenza sprint di inizio stagione sarebbe importante per Conte e per la squadra che questo avvenisse gia domenica con la Samp.