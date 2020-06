L'ora di Sanchez è arrivata. Il cileno avanza la sua candidatura per diventare un protagonista in questo finale di stagione, magari già da domenica contro la Sampdoria ma soprattutto il suo dossier potrebbe essere rivisto anche in ottica futura. L'Inter e lo United infatti stanno parlando per prolungare di due mesi il prestito in scadenza a fine giugno in modo da terminare la stagione. In questi dialoghi, peró, l'Inter comincia a sondare la possibilità di rinnovare il prestito per un'altro anno. Certo ci sono evidenti ostacoli economici, a cominciare dall'ingaggio, ma la pista non è da considerarsi impossibile. Nel frattempo il Niño Maravilla spera di replicare contro la Samp il gol dell'andata, il suo unico in stagione prima dell'infortunio che ne ha condizionato l'annata. Anche petrchè Lukaku e Lautaro non sembrano al top, mentre lui adesso sta bene e scalpita. Dall'inizio o a gara in corso, Alexis Sanchez vuole dare una scossa.