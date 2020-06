1/13 www.inter.it

L'Inter tornerà in campo domenica alle 21.45 per il recupero della 25esima giornata di Serie A nella sfida con la Sampdoria. In vista della partita di campionato i nerazzurri di Antonio Conte hanno sostenuto una seduta di allenamento sul terreno di gioco del 'Meazza' dove torneranno a disputare un match a oltre tre mesi dall'ultimo appuntamento ufficiale

Conte: "Alziamo l'asticella"