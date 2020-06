Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Napoli, l'Inter vuole ripartire con il piede giusto in campionato e consolidare il terzo posto. I blucerchiati, invece, hanno bisogno di punti per non essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. Diretta Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 alle 21.45

MAROTTA: "OTTIMISTA SULLA PERMANENZA DI LAUTARO"