Dal ministero della Salute è arrivato l'ok definitivo alla quarantena soft, che permette al campionato di adottare il modello Bundesliga mettendolo al riparo da ulteriori stop. In caso di positività, verrà isolato solo il giocatore in questione. Poi test rapido per tutto il gruppo squadra a poche ore dalla partita CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI

Con una circolare del ministero della Salute è arrivato l'ok definitivo alla quarantena soft per le squadre di calcio professionistiche, l'atto che di fatto sana l’incompatibilità tra il protocollo Figc e il Decreto Legge del 16 maggio. Il provvedimento amministrativo ufficializza quanto anticipato nei giorni scorsi dal ministro dello sport, Vincenzo Spadafora; la nuova direttiva prevede, in caso di una positività, l'isolamento del positivo e dei suoi contratti stretti e un test rapido per tutto il gruppo squadra nel giorno della partita, per consentire ai negativi di prendervi parte, con ritorno in isolamento a fine gara. Il che va a confermare quanto detto dal Comitato tecnico scientifico, che aveva già dato il suo parere positivo.